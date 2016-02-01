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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по активности в социальной сети - ТОП-5

    Агентство Report провело оценку активности коммерческих банков в социальной сети Facebook

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Информационное агентство Report провело оценку активности коммерческих банков в социальной сети Facebook. В качестве критерия оценки выбрана оперативность при ответе на вопросы и обращения клиентов.

    По наблюдениям Report, страницы некоторых банков в сети Facebook неактивны и им невозможно отослать вопрос. В свою очередь, активность страниц некоторых банков очень низкая, однако они оперативно отвечают на вопросы клиентов.

    Ниже представлен рэнкинг оперативности банков при ответе на вопросы в сети Facebook. Отметим, что опрос проводился на прошлой неделе, поэтому в список включены Кавказский банк развития и Atrabank, лицензии которых были аннулированы 27 января.

    Отметим, что такие банки как SW Bank, Expressbank не ответили на вопросы.

    Для ознакомления с полным списком необходимо стать абонентом агентства Report.

      БанкиВремя ответа на вопрос
      1Kapital Bank 2 мин.
      2Muganbank3 мин.
      3Atrabank3 мин.
      4Bank BTB5 мин.
      5Bank of Baku9 мин.

      * Страницы этих банков в сети Facebook неактивны

      ** Эти банки не ответили на вопросы.

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