​Рэнкинг банков Азербайджана по активности в социальной сети - ТОП-5

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Информационное агентство Report провело оценку активности коммерческих банков в социальной сети Facebook. В качестве критерия оценки выбрана оперативность при ответе на вопросы и обращения клиентов.

По наблюдениям Report, страницы некоторых банков в сети Facebook неактивны и им невозможно отослать вопрос. В свою очередь, активность страниц некоторых банков очень низкая, однако они оперативно отвечают на вопросы клиентов.

Ниже представлен рэнкинг оперативности банков при ответе на вопросы в сети Facebook. Отметим, что опрос проводился на прошлой неделе, поэтому в список включены Кавказский банк развития и Atrabank, лицензии которых были аннулированы 27 января.

Отметим, что такие банки как SW Bank, Expressbank не ответили на вопросы.

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№ Банки Время ответа на вопрос 1 Kapital Bank 2 мин. 2 Muganbank 3 мин. 3 Atrabank 3 мин. 4 Bank BTB 5 мин. 5 Bank of Baku 9 мин.

* Страницы этих банков в сети Facebook неактивны

** Эти банки не ответили на вопросы.