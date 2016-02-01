​Рэнкинг банков Азербайджана по активности в социальной сети - ТОП-5

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Информационное агентство Report провело оценку активности коммерческих банков в социальной сети Facebook. В качестве критерия оценки выбрана оперативность при ответе на вопросы и обращения клиентов.
По наблюдениям Report, страницы некоторых банков в сети Facebook неактивны и им невозможно отослать вопрос. В свою очередь, активность страниц некоторых банков очень низкая, однако они оперативно отвечают на вопросы клиентов.
Ниже представлен рэнкинг оперативности банков при ответе на вопросы в сети Facebook. Отметим, что опрос проводился на прошлой неделе, поэтому в список включены Кавказский банк развития и Atrabank, лицензии которых были аннулированы 27 января.
Отметим, что такие банки как SW Bank, Expressbank не ответили на вопросы.
Для ознакомления с полным списком необходимо стать абонентом агентства Report.
|№
|Банки
|Время ответа на вопрос
|1
|Kapital Bank
|2 мин.
|2
|Muganbank
|3 мин.
|3
|Atrabank
|3 мин.
|4
|Bank BTB
|5 мин.
|5
|Bank of Baku
|9 мин.
* Страницы этих банков в сети Facebook неактивны
** Эти банки не ответили на вопросы.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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