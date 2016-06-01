​Рэнкинг банков Азербайджана по активам (TOП-10)

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему активов на 1 апреля 2016 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему активов (TOП-10):

№ Банки Активы (тыс. манат) 1 KapitalBank 2 335 701,00 2 Pasha Bank 1 963 387,00 3 Azer-Turk Bank 1 233 745,70 4 ASB Bank 668 401,10 5 Muganbank 557 281,00 6 Demirbank 548 606,20 7 AG Bank 517 261,60 8 Zaminbank 498 737,40 9 Atabank 491 379,80 10 Rabitabank 428 161,00

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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