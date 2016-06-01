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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по активам (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему активов

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему активов на 1 апреля 2016 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему активов (TOП-10):

    Банки Активы (тыс. манат)
    1 KapitalBank 2 335 701,00
    2 Pasha Bank 1 963 387,00
    3 Azer-Turk Bank 1 233 745,70
    4 ASB Bank 668 401,10
    5 Muganbank 557 281,00
    6 Demirbank 548 606,20
    7 AG Bank 517 261,60
    8 Zaminbank 498 737,40
    9 Atabank 491 379,80
    10 Rabitabank 428 161,00

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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