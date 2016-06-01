​Рэнкинг банков Азербайджана по активам (TOП-10)

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему активов на 1 апреля 2016 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему активов (TOП-10):
|№
|Банки
|Активы (тыс. манат)
|1
|KapitalBank
|2 335 701,00
|2
|Pasha Bank
|1 963 387,00
|3
|Azer-Turk Bank
|1 233 745,70
|4
|ASB Bank
|668 401,10
|5
|Muganbank
|557 281,00
|6
|Demirbank
|548 606,20
|7
|AG Bank
|517 261,60
|8
|Zaminbank
|498 737,40
|9
|Atabank
|491 379,80
|10
|Rabitabank
|428 161,00
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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