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Реинтеграция освобожденных территорий Азербайджана в экономику обеспечит в 2025 году поступления в госбюджет

Реинтеграция освобожденных территорий Азербайджана в экономику обеспечит в 2025 году поступления в госбюджет 11:52
Финансы
18 ноября 2024 г. 12:34
Реинтеграция освобожденных территорий Азербайджана в экономику обеспечит в 2025 году поступления в госбюджет

Реинтеграция освобожденных территорий Азербайджана в экономику страны уже дает результаты.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2025 год".

"За счет формирующегося экономического потенциала в городе Ханкенди и Агдеринском районе в следующем году ожидаются поступления в госбюджет по местным доходам в размере 500 тыс. манатов и 300 тыс. манатов соответственно", - отметил он.

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