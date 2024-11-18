Реинтеграция освобожденных территорий Азербайджана в экономику обеспечит в 2025 году поступления в госбюджет

11:52

Реинтеграция освобожденных территорий Азербайджана в экономику страны уже дает результаты.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2025 год".

"За счет формирующегося экономического потенциала в городе Ханкенди и Агдеринском районе в следующем году ожидаются поступления в госбюджет по местным доходам в размере 500 тыс. манатов и 300 тыс. манатов соответственно", - отметил он.