Регулятор: В Азербайджане до конца 2024 года планируется внедрить принципы устойчивого финансирования для фининститутов

12:13

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует до конца 2024 года внедрить принципы устойчивого финансирования для местных финансовых институтов.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ЦБА Шахин Махмудзаде в пятницу в Баку на "Форуме по зеленому финансированию и устойчивому развитию".

По его словам, политика Центрального банка в области устойчивого финансирования основывается на четырех направлениях.

Первое направление — наращивание потенциала финансового сектора страны.

Второе направление — устранение пробелов в регулировании. Речь идет о разработке правил, законов, инструкций и их адаптации к местным условиям.

Третье направление — разработка таксономии. "Обычно на это уходит 1–2 года, но мы стремимся завершить работу в ускоренном порядке за 6 месяцев из-за предстоящего COP29. Сейчас проект находится на завершающем этапе", - подчеркнул он.

Четвертое направление — прозрачность.



