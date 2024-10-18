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Регулятор: В Азербайджане до конца 2024 года планируется внедрить принципы устойчивого финансирования для фининститутов

Регулятор: В Азербайджане до конца 2024 года планируется внедрить принципы устойчивого финансирования для фининститутов 12:13
Финансы
18 октября 2024 г. 12:36
Регулятор: В Азербайджане до конца 2024 года планируется внедрить принципы устойчивого финансирования для фининститутов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует до конца 2024 года внедрить принципы устойчивого финансирования для местных финансовых институтов.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ЦБА Шахин Махмудзаде в пятницу в Баку на "Форуме по зеленому финансированию и устойчивому развитию".

По его словам, политика Центрального банка в области устойчивого финансирования основывается на четырех направлениях.

Первое направление — наращивание потенциала финансового сектора страны.

Второе направление — устранение пробелов в регулировании. Речь идет о разработке правил, законов, инструкций и их адаптации к местным условиям.

Третье направление — разработка таксономии. "Обычно на это уходит 1–2 года, но мы стремимся завершить работу в ускоренном порядке за 6 месяцев из-за предстоящего COP29. Сейчас проект находится на завершающем этапе", - подчеркнул он.

Четвертое направление — прозрачность.


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Версия на азербайджанском языке AMB: Bu ilin sonunadək dayanıqlı maliyyə ilə bağlı maliyyə institutları üçün çərçivənin tətbiqi planlaşdırılır 

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