Региональные директора Всемирного банка приедут в Баку

Завтра в Баку приедут региональный директор Всемирного банка (ВБ) по равному развитию, финансам и институтам Лалита Мурти и региональный директор структуры по Южному Кавказу Себастьян Молинеус.

Завтра в Баку приедут региональный директор Всемирного банка (ВБ) по равному развитию, финансам и институтам Лалита Мурти и региональный директор структуры по Южному Кавказу Себастьян Молинеус.

Как сообщает Report, визит продлится до 3 июня.

Основной целью визита является представление партнерам и общественности разработанного исследования по Азербайджану - Экономического меморандума по стране.

Азербайджан является членом ВБ с 1992 года. Банк определил многие национальные приоритеты развития в Азербайджане и профинансировал более 50 проектов общей стоимостью более 4,4 миллиарда долларов США.

В настоящее время операции ВБ в Азербайджане регулируются Рамочной программой партнерства (CPF), утвержденной в 2015 году. CPF был рассчитан на 2016-2020 финансовые годы, но после рассмотрения его эффективности в 2020 году было принято решение о его продлении.