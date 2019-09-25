Региональный директор Всемирного банка прибыл в Баку

Сегодня в Баку прибыл региональный директор Всемирного банк (ВБ) по Южному Кавказу Себастиан Молинеус.

Как передает Report, визит продлится до 27 сентября.

По информации, в ходе визита С.Молинеус проведет встречи в министерствах экономики, финансов Азербайджана, Палате по надзору за финансовыми рынками и других структурах, входящих в экономический блок правительства. 26 сентября С.Молинеус примет участие на конференции "Действенные инвестиции: возможности и вызовы для институциональных инвесторов" (Impact Investing: Opportunities and Challenges for institutional investors), которая состоится в Баку.

Напомним, что новый региональный директор приступил к исполнению своих обязанностей с 1 июля этого года.

Немец по национальности С.Молинеус примкнул к группе ВБ в 2002 году.

Напомним, что бывшим региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу была Мерси Тембон. Она занимала эту должность с сентября 2015 по июнь 2019 годов, далее продолжит свою деятельность в Бангладеш.