Реальный эффективный курс в ноябре снизился

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Реальный эффективный курс азербайджанского маната на 1 декабря 2016 года составил 90,3 пунктов.

Как сообщает Report, это на 0,9 пунктов ниже, чем на 1 ноября.

По сравнению с показателем на начало прошлого года реальный эффективный курс снизился на 19,7 пунктов, в годовом исчислении – на 32,8 пунктов. Отметим, что данные за декабрь 2000 года по реальному эффективному курсу принимаются за базовые (100 пунктов). Самый низкий уровень (74,2 пункта) был зафиксирован в 2004 году.

Рост реального эффективного курса означает, что манат дорожает по отношению к валютам стран-торговых партнеров. Это способствует снижению экспорта и удешевлению импорта в страну. Аналитическая группа Report прогнозирует рост реального эффективного курса в декабре вследствие девальвации турецкой лиры и китайского юаня.