Реальный эффективный курс в Азербайджане повысился

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Реальный эффективный курс азербайджанского маната на 1 января 2017 года составил 91,3 пункта.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это на 1,0 пунктов выше, чем на 1 декабря. По сравнению с показателем на начало прошлого года реальный эффективный курс снизился на 18,7 пунктов.

Рост реального эффективного курса означает, что манат дорожает по отношению к валютам стран-торговых партнеров. Это способствует снижению экспорта и удешевлению импорта в страну.

Аналитическая группа Report прогнозирует резкое снижение реального эффективного курса в январе вследствие укрепления турецкой лиры, российского рубля и китайского юаня.