Реальный эффективный курс азербайджанского маната повысился

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Реальный эффективный курс азербайджанского маната на 1 марта 2017 года составил 91,9 пункта. Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это на 1,7 пункта выше, чем на 1 февраля. По сравнению с показателем за соответствующий период прошлого года реальный эффективный курс снизился на 0,3 пункта.

Снижение реального эффективного курса означает, что манат дешевеет по отношению к валютам стран - торговых партнеров. Аналитическая группа Report прогнозирует дальнейший рост реального эффективного курса маната вследствие стабилизации курса турецкой лиры, российского рубля и китайского юаня и укрепления курса самого маната.

Отметим, что удовлетворительным считается реальный эффективный курс маната в диапазоне 85-90 пунктов.