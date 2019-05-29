​Реальные доходы россиян упадут

В 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, падение доходов предрекли экономисты ВШЭ и РАНХиГС.

По их словам, на сегодняшний день нет никаких предпосылок для того, чтобы у жителей страны увеличивались реальные доходы. Напротив, их снова ожидает снижение покупательной способности.

Уточняется, что за последние шесть лет доходы российских граждан снизились на 8,3%. Только в 2018 году был зафиксирован небольшой прирост - 0,1%.