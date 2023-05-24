О нас

Расходы соцназначения выросли на 4,4 млрд манатов за последние 5 лет

Расходы соцназначения выросли на 4,4 млрд манатов за последние 5 лет За последние 5 лет расходы госбюджета Азербайджана социального назначения выросли на 4,4 млрд манатов.
Финансы
24 мая 2023 г. 11:57
Расходы соцназначения выросли на 4,4 млрд манатов за последние 5 лет

За последние 5 лет расходы госбюджета Азербайджана социального назначения выросли на 4,4 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили сказал на сегодняшнем заседании комитета во время обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2022 год".

По его словам, в прошлом году 36,1% расходов или 11 576,9 млн манатов носили социальный характер, что на 1 280,3 млн манатов или 12,4% больше, чем в предыдущем году.

"По сравнению с 2018 годом расходы госбюджета социального назначения выросли на 4,4 п.п., то есть на 4 380,4 млн манатов или в 1,6 раза", - отметил депутат.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tahir Mirkişili: "Son 5 ildə sosialyönümlü xərclər 4,4 milyard manat artıb"

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ
Президент Ильхам Алиев принял председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ
23 мая 2023 г. 15:05
ЮНЕСКО дала официальный ответ на обращение Общины Западного Азербайджана
ЮНЕСКО дала официальный ответ на обращение Общины Западного Азербайджана
23 мая 2023 г. 11:03
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по подразделениям ВС Армении
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по подразделениям ВС Армении
23 мая 2023 г. 10:16
В Вильнюсе состоялась встреча президента Азербайджана с премьер-министром Литвы
ФотоВ Вильнюсе состоялась встреча президента Азербайджана с премьер-министром Литвы
22 мая 2023 г. 22:35
Ильхам Алиев: Литва и Азербайджан успешно сотрудничают друг с другом как стратегические партнеры 
Ильхам Алиев: Литва и Азербайджан успешно сотрудничают друг с другом как стратегические партнеры 
22 мая 2023 г. 13:10
Президент Ильхам Алиев проинформировал литовского коллегу о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией
Президент Ильхам Алиев проинформировал литовского коллегу о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией
22 мая 2023 г. 13:10
В Баку проходит конференция, организованная ПА ОБСЕ и Милли Меджлисом
В Баку проходит конференция, организованная ПА ОБСЕ и Милли Меджлисом
22 мая 2023 г. 10:35
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
США продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией
США продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией
20 мая 2023 г. 01:19
Джо Байден поздравил Ильхама Алиева
Джо Байден поздравил Ильхама Алиева
20 мая 2023 г. 01:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi