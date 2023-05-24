Расходы соцназначения выросли на 4,4 млрд манатов за последние 5 лет

За последние 5 лет расходы госбюджета Азербайджана социального назначения выросли на 4,4 млрд манатов.

За последние 5 лет расходы госбюджета Азербайджана социального назначения выросли на 4,4 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили сказал на сегодняшнем заседании комитета во время обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2022 год".

По его словам, в прошлом году 36,1% расходов или 11 576,9 млн манатов носили социальный характер, что на 1 280,3 млн манатов или 12,4% больше, чем в предыдущем году.

"По сравнению с 2018 годом расходы госбюджета социального назначения выросли на 4,4 п.п., то есть на 4 380,4 млн манатов или в 1,6 раза", - отметил депутат.