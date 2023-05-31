​​​​​​​Расходы на соцзащиту и соцобеспечение в Азербайджане снижены на 2%

Отчисления по социальной защите и социальному обеспечению из государственного бюджета Азербайджана на 2023 год сокращаются на 99,944 млн манатов или на 2,3% с 4 млрд 415,877 млн манатов до 4 млрд 315,933 млн манатов.

Отчисления по социальной защите и социальному обеспечению из государственного бюджета Азербайджана на 2023 год сокращаются на 99,944 млн манатов или на 2,3% с 4 млрд 415,877 млн манатов до 4 млрд 315,933 млн манатов.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте О внесении изменений в закон ”О государственном бюджете на 2023 год“.

Согласно документу, расходы на социальную защиту без изменения составят 320,557 млн манатов, расходы на социальное обеспечение - 5,64 млн манатов, расходы на прикладные исследования в области социальной защиты и социального обеспечения - 50 тыс. манатов, а расходы на другие предприятия и мероприятия в области социальной защиты и социального обеспечения предусмотрено уменьшить на 99,944 млн манатов или на 2,4% с 4 млрд 089,629 млн манатов до 3 млрд 989,685 млн манатов.