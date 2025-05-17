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Расходы ГФСЗ увеличились на 10% за 4 месяца этого года

Расходы ГФСЗ увеличились на 10% за 4 месяца этого года В январе-апреле этого года расходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения составили 2 млрд 501 млн манатов.
Финансы
17 мая 2025 г. 10:59
Расходы ГФСЗ увеличились на 10% за 4 месяца этого года

В январе-апреле этого года расходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения составили 2 млрд 501 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, это на 231 млн манатов или 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доходы ГФСЗ за 4 месяца 2024 года составили 2 млрд 715 млн манатов, что на 13% (305 млн манатов) больше прогнозных показателей.

Поступления по обязательному государственному социальному страхованию в структуре доходов фонда за этот период составили 2 млрд 39 млн манатов, что на 9% (168 млн манатов) больше прогноза.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s State Social Protection Fund sees 10% surge in expenses
Версия на азербайджанском языке Bu ilin 4 ayında DSMF-nin xərcləri 10 % artıb

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