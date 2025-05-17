Расходы ГФСЗ увеличились на 10% за 4 месяца этого года

В январе-апреле этого года расходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения составили 2 млрд 501 млн манатов.

В январе-апреле этого года расходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения составили 2 млрд 501 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, это на 231 млн манатов или 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доходы ГФСЗ за 4 месяца 2024 года составили 2 млрд 715 млн манатов, что на 13% (305 млн манатов) больше прогнозных показателей.

Поступления по обязательному государственному социальному страхованию в структуре доходов фонда за этот период составили 2 млрд 39 млн манатов, что на 9% (168 млн манатов) больше прогноза.