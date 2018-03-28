Raiffeisen Bank: Доллар в России может подорожать до 60 рублей

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Курс доллара в России может постепенно достичь 60 рублей.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, с этим прогнозом выступили эксперты австрийского Raiffeisen Bank.

Эксперты банка обращают внимание на раскорреляцию рубля с нефтью: с начала этого месяца нефть заметно подорожала, но курс рубля к доллару почти не изменился, оставаясь в относительно узком диапазоне 56,4-57,6 рубля за доллар. Также они отметили тот факт, что выплата компаниями налогов в бюджет, завершившаяся по большей части к 26 марта, почти никак не отразилась на курсе, то есть не привела к укреплению рубля, несмотря на то, что в тот день нефть превышала 70 долларов/баррель.

Отсюда они делают вывод, что в марте появился большой спрос на покупку долларов. По оценкам специалистов банка, в марте сальдо счета текущих операций заметно (на 5,4 млрд долларов) превысило объем покупок валюты минфином.

"В последующие месяцы (начиная с мая) сокращение сальдо счета текущих операций при новом бюджетном правиле будет способствовать ослаблению рубля даже при сохранении нефти на текущих относительно высоких уровнях. Ждем дальнейший рост рублевой цены нефти и умеренное ослабление рубля до 60 рублей за доллар", - сообщили аналитики Raiffeisen Bank.