Rabitəbank обнародовал финансовое положение

ОАО Rabitəbank завершило 2025 год с чистой прибылью в размере 11,331 млн манатов, что на 23,7% меньше по сравнению с 2024 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет банка.

В прошлом году доходы банка составили 186,147 млн манатов (на 11,3% больше по сравнению с предыдущим годом), расходы - 158,463 млн манатов (+11,5%), отчисления в специальные резервы - 11,797 млн манатов (+2,6 раза), а выплаты по налогу на прибыль - 4,555 млн манатов (-20,7%).

На 1 января этого года активы Rabitəbank составили 1 млрд 402,3 млн манатов, что на 21,5% больше в годовом сравнении. Из них 920,819 млн манатов - чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель банка вырос на 11,7%.

За отчетный период обязательства банка увеличились на 23,2%, до 1 млрд 270,771 млн манатов, в том числе депозитный портфель вырос на 29,7%, до 878,3 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 7%, до 131,529 млн манатов.

Отметим, что Rabitəbank был создан в 1993 году. Его уставный капитал составляет 101,3 млн манатов.