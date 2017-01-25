Пять компаний прекратили членство в БФБ

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Решением членской комиссии ЗАО “Бакинская фондовая биржа” (БФБ) прекращено членство в БФБ компаний Brokdil-Az, Celsi Kapital, BoB Broker, Standard Kapital и ЗАО "Инвестиционная компания Demir", членство которых было приостановлено в январе 2016 года.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это связано с несоответствием компаний новому закону "О рынке ценных бумаг" и правил членства в БФБ.

"После завершения необходимых процедур по приведению вышеуказанных организаций в соответствие с законодательством, БФБ вновь рассмотрит вопрос восстановления их членства", - говорится в сообщении фондовой биржи.

Напомним, что Brokdil-Az, BoB Broker, Standard Kapital и Инвестиционная компания Demir остаются акционерами БФБ.

В настоящее время в БФБ входят 6 членов - Инвестиционная компания Kapital Menecment, Инвестиционная компания İnvest-Az, Инвестиционная компания Azfinance, Инвестиционная компания Unicapital, Инвестиционная компания PASHA Kapital и Инвестиционная компания PSG-Kapital.