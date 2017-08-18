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    Пять филиалов Unibank возобновили работу по субботам

    Филиалы банка на Аджеми, Нефтчиляр, филиал №15, филиалы в Сумгайыте и Гяндже обслуживают клиентов по субботам с 10:00 до 14:00

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Пять филиалов ОАО Unibank, с учетом возникшей потребности клиентов, возобновили рабочий режим по субботам. Филиалы банка на "Аджеми", "Нефтчиляр", филиал №15, филиалы в Сумгайыте и Гяндже обслуживают клиентов по субботам с 10:00 до 14:00.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на банк.

    Работающие по субботам филиалы оказывают клиентам услуги по кредитам, депозитам, осуществляют быстрые денежные переводы и другие банковские услуги. 

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