PwC Azerbaijan объявила итоги второго ежегодного опроса CEO

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ 66% компаний, работающих в Азербайджане, уверены в перспективах своих доходов.

Как сообщает Report, об этом заявил управляющий партнер аудиторской компании PwC по Азербайджану Мовлан Пашаев.

По его словам, компания представила результаты второго годового исследования CEO:

"Это часть 21-го ежегодного глобального опроса CEO. Опрос проводился среди руководителей 40 азербайджанских компаний. В него вошли компании, которые имеют большую долю в ВВП страны".