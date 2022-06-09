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Путин отменил обязательную продажу половины валютной выручки экспортерами

Путин отменил обязательную продажу половины валютной выручки экспортерами Определять долю валютной выручки, которую обязаны продавать экспортеры, теперь будет правительственная комиссия. Президент России Владимир Путин отменил своим указом требование об обязательной продаже 50% валютной выручки.
Финансы
9 июня 2022 г. 16:20
Путин отменил обязательную продажу половины валютной выручки экспортерами

Определять долю валютной выручки, которую обязаны продавать экспортеры, теперь будет правительственная комиссия. Президент России Владимир Путин отменил своим указом требование об обязательной продаже 50% валютной выручки.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, документ "О внесении изменений в указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств" и указ "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования" появился на сайте правовой информации.

Согласно документу, резиденты-участники внешнеэкономической деятельности обязаны осуществлять продажу иностранной валюты "в размере, определенном правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, в срок, установленный советом директоров Центральною банка".

28 февраля Путин подписал указ о специальных экономических мерах в условиях западных санкций. Среди этих мер был запрет для россиян и российских компаний зачислять валюту на свои счета за рубежом. Кроме того, экспортеры должны были продавать 80% валютной выручки. Позднее требования были смягчены — экспортеры получили право продавать только 50% валютной выручки.

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