    Прямые инвестиции Азербайджана в экономику ОАЭ в I полугодии сократились почти в 3 раза

    Финансы
    • 20 сентября, 2025
    • 12:57
    Прямые иностранные инвестиции Азербайджана в экономику ОАЭ в I полугодии 2025 года составили $156,3 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Центрального банка Азербайджана, объем таких инвестиций сократился в 2,5 раза.

    В отчетном периоде, доля инвестиций Азербайджана в экономику ОАЭ сократилась в общем объеме ПИИ с 39,8% до 11,6%.

    В свою очередь, ПИИ из ОАЭ в экономику Азербайджана в январе-июне 2025 года составили $175,6 млн и за год сократились на 25,8%.

    Доля инвестиций ОАЭ в общем объеме прямых инвестиций, привлеченных в экономику Азербайджана, сократилась с 7,9% до 5,4%.

    Напомним, что в первом полугодии 2025 года ПИИ Азербайджана за рубежом составили $1 млрд 349,8 млн (рост на 35,2%), тогда как прямые инвестиции в экономику Азербайджана составили $3 млрд 222,5 млн (рост на 8,2%).

    Азербайджан ОАЭ прямые инвестиции
