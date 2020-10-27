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Прямые иностранные инвестиции по всему миру сократились на 49 процентов

Прямые иностранные инвестиции по всему миру сократились на 49 процентов Глобальные потоки прямых иностранных инвестиций в первой половине 2020 года снизились на 49 процентов по сравнению с 2019 годом
Финансы
27 октября 2020 г. 10:15
Прямые иностранные инвестиции по всему миру сократились на 49 процентов

Глобальные потоки прямых иностранных инвестиций в первой половине 2020 года снизились на 49 процентов по сравнению с 2019 годом. На инвестиционные проекты негативно повлияли пандемия и карантин, а также вызванная ими рецессия. Как сообщает Report, об этом говорится в новом докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Спад затронул все основные формы прямых иностранных инвестиций. Число новых инвестиционных проектов снизилось на 37 процентов, слияний и поглощений – на 15 процентов, а количество сделок по трансграничному финансированию проектов, которые являются важным источником инвестиций в инфраструктуру, сократилось на 25 процентов.

Значительное сокращение объемов инвестиций наблюдалось в государствах с развитой экономикой. Так, например, прямые иностранные инвестиции в страны Северной Америки сократились на 56 процентов и составили 68 миллиардов долларов США.

В Азии – главным образом за счет высоких показателей в Китае – снижение прямых иностранных инвестиций составило всего 12 процентов. Объемы иностранных инвестиций в страны с переходной экономикой сократились на 81 процент из-за резкого спада в России.

"Перспективы остаются весьма неопределенными, они будут зависеть от продолжительности кризиса в сфере здравоохранения и от эффективности политических мер по смягчению экономических последствий пандемии. Неопределенность также обусловлена геополитическими рисками", – говорится в пресс-релизе ЮНКТАД.

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