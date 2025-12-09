Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Прожиточный минимум и критерий нуждаемости на 2026 год утверждены на уровне 300 манатов

    Финансы
    • 09 декабря, 2025
    • 11:41
    Прожиточный минимум и критерий нуждаемости на 2026 год утверждены на уровне 300 манатов

    Милли Меджлис утвердил в третьем, окончательном чтении прожиточный минимум и критерий нуждаемости на 2026 год.

    Как сообщает Report, решение принято на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Оба законопроекта входят в бюджетный пакет на 2026 год.

    Так, на 2026 год в Азербайджане прожиточный минимум и критерий нуждаемости установлен в размере 300 манатов, что на 15 манатов (или 5,3%) больше показателя 2025 года.

    Прожиточный минимум для трудоспособного населения устанавливается в размере 317 манатов, для пенсионеров - 245 манатов, для детей - 260 манатов.

    Yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı ilə bağlı qanun layihələri üçüncü oxunuşda qəbul edilib
    Elvis

    Последние новости

    13:00

    Токаев поручил главе Нацбанка Казахстана принять меры для снижения инфляции

    В регионе
    12:59
    Фото
    Видео

    В Зардабе перевернулся автомобиль, один член семьи погиб, шестеро получили травмы

    Происшествия
    12:53

    В Азербайджане началась реализация Программы подготовки Индустрии 4.0

    ИКТ
    12:50

    В ASAN xidmət тестируется система ИИ для обработки звонков

    Внутренняя политика
    12:48

    В Баку и на Абшероне ожидаются ливни и риск подтоплений

    Экология
    12:47

    ММ принял в III чтении требование о наличии водительских прав для управления мопедом

    Милли Меджлис
    12:46

    Главы МИД Ирана и Пакистана договорились о личной встрече в Ашхабаде

    Другие страны
    12:42

    Кыргызстан заинтересован в использовании возможностей азербайджанских спутников

    ИКТ
    12:41

    Азербайджан и США обсудили ускорение проекта TRIPP

    Инфраструктура
    Лента новостей