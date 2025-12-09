Прожиточный минимум и критерий нуждаемости на 2026 год утверждены на уровне 300 манатов
Финансы
- 09 декабря, 2025
- 11:41
Милли Меджлис утвердил в третьем, окончательном чтении прожиточный минимум и критерий нуждаемости на 2026 год.
Как сообщает Report, решение принято на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Оба законопроекта входят в бюджетный пакет на 2026 год.
Так, на 2026 год в Азербайджане прожиточный минимум и критерий нуждаемости установлен в размере 300 манатов, что на 15 манатов (или 5,3%) больше показателя 2025 года.
Прожиточный минимум для трудоспособного населения устанавливается в размере 317 манатов, для пенсионеров - 245 манатов, для детей - 260 манатов.
