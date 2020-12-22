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Проводится заседание экспертов налоговых служб государств-участников СНГ

Проводится заседание экспертов налоговых служб государств-участников СНГ 21 декабря в рамках XXVII заседания Координационного совета руководителей налоговых служб государств-членов СНГ состоялось заседание экспертов в формате видеоконференции
Финансы
22 декабря 2020 г. 15:42
Проводится заседание экспертов налоговых служб государств-участников СНГ

21 декабря в рамках XXVII заседания Координационного совета руководителей налоговых служб государств-членов СНГ состоялось заседание экспертов в формате видеоконференции.

В мероприятии под председательством Азербайджана приняли участие представители налоговых служб Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана, Молдовы, России и Таджикистана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

На совещании под председательством начальника Главного управления Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Заура Фатизаде были подведены итоги реализации рабочего плана Координационного совета на 2019-2020 годы, деятельность по налоговым органам в рамках третьего этапа Стратегии экономического развития СНГ на 2016-2020 годы, опыт и возможности проведения совместных мер налогового контроля в странах СНГ, изменения в налоговом законодательстве и другие вопросы.

Обсуждения экспертов предваряют XXVII заседание Координационного совета руководителей налоговых служб государств-участников СНГ, которое состоится 23 декабря. Мероприятие продлится два дня.

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