Проверки Счетной палаты обеспечили в 2025г возмещение средств на 101,5 млн манатов

Проверки, проведенные Счетной палатой Азербайджана в 2025 году, выявили нарушения на сумму 1 млрд 554 млн манатов, в госбюджет возмещено 101,5 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель палаты Вугар Гюльмамедов на заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса при обсуждении годового отчета ведомства.

По его словам, из общего объема нарушений 584,8 млн манатов составили несоответствия в расходах, 626,3 млн манатов - финансовые искажения, 342,9 млн манатов - неэффективные расходы.

Он отметил, что контрольные мероприятия палаты позволили возместить в 2025 году в госбюджет средства на сумму 101,5 млн манатов. Кроме того, материалы по итогам проверок на сумму 40,2 млн манатов были направлены в органы прокуратуры для правовой оценки.