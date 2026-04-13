    Финансы
    13 апреля, 2026
    12:38
    Проверки Счетной палаты обеспечили в 2025г возмещение средств на 101,5 млн манатов

    Проверки, проведенные Счетной палатой Азербайджана в 2025 году, выявили нарушения на сумму 1 млрд 554 млн манатов, в госбюджет возмещено 101,5 млн манатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель палаты Вугар Гюльмамедов на заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса при обсуждении годового отчета ведомства.

    По его словам, из общего объема нарушений 584,8 млн манатов составили несоответствия в расходах, 626,3 млн манатов - финансовые искажения, 342,9 млн манатов - неэффективные расходы.

    Он отметил, что контрольные мероприятия палаты позволили возместить в 2025 году в госбюджет средства на сумму 101,5 млн манатов. Кроме того, материалы по итогам проверок на сумму 40,2 млн манатов были направлены в органы прокуратуры для правовой оценки.

