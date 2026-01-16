Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Промышленный банк Азербайджана обнародовал финансовое положение

    Финансы
    • 16 января, 2026
    • 09:54
    Промышленный банк Азербайджана обнародовал финансовое положение

    ОАО "Промышленный банк Азербайджана" ("Azərbaycan Sənaye Bankı", ASB) завершило 2025 год с чистой прибылью в размере 6,627 млн ​​манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет банка, это на 2,7% больше, чем в 2024 году.

    В прошлом году доходы банка составили 56,035 млн манатов (+8,2%), расходы - 47,024 млн манатов (+6,7%), отчисления в специальные резервы - 727 тыс. манатов, а выплаты по налогу на прибыль - 1,657 млн ​​манатов (+2,6%).

    На 1 января 2026 года активы банка оцениваются в 826,188 млн манатов (+6%), в том числе 335,357 млн ​​манатов - чистые кредиты, выданные клиентам (+15,3%).

    За отчетный период обязательства банка увеличились на 6%, до 697,862 млн манатов, в том числе депозитный портфель - на 2,1%, до 475,581 млн манатов, а балансовый капитал - на 6,2%, до 128,356 млн манатов.

    ASB начал действовать в Азербайджане в 1996 году под названием Capital Investment Bank и провел ребрендинг в 2006 году. Его уставный капитал равен 60 млн манатов.

