    Промбанк Азербайджана обнародовал финансовое положение

    Финансы
    • 13 октября, 2025
    • 09:46
    ОАО "Промышленный банк Азербайджана" (ASB) завершил январь-сентябрь этого года с чистой прибылью в размере 5,155 млн манатов, что на 9,7% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность банка.

    За 9 месяцев доходы ASB составили 40,383 млн манатов (на 5,2% больше в годовом сравнении), расходы - 33,37 млн манатов (на 2,1% больше), отчисления в специальные резервы - 563 тыс. манатов (год назад сэкономлено), а выплаты по налогу на прибыль - 1,295 млн манатов (на 7,4% больше).

    На 1 октября этого года активы банка составили 799,427 млн манатов, что на 7,3% больше по сравнению с годом ранее. Из них 296,508 млн манатов - это чистые кредиты, предоставленные клиентам. За последний год кредитный портфель банка вырос на 15,2%.

    За отчетный период обязательства банка увеличились на 7,5% - до 672,819 млн манатов, в том числе депозитный портфель вырос на 6,8% - до 474,479 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 6,2% - до 126,607 млн манатов.

