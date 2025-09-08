ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    Произведена вторая купонная выплата по "зеленым" облигациям SOCAR

    Финансы
    • 08 сентября, 2025
    • 14:37
    Произведена вторая купонная выплата по зеленым облигациям SOCAR

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) произвела сегодня вторую выплату процентов по "зеленым" облигациям.

    Как сообщили Report в "SOCAR Capital", купонная выплата на общую сумму $3 млн уже переведена на счета держателей облигаций.

    По информации компании, с 7 марта начались операции на вторичном рынке по "зеленым" облигациям SOCAR. По этим ценным бумагам, вызвавшим очередное значительное оживление на внутренних рынках капитала, на Бакинской фондовой бирже (БФБ) совершено свыше 370 сделок на сумму $16 млн .

    Общее число сделок по облигациям SOCAR, находящимся в обращении, составило 1 475 (53,5% от всех сделок по корпоративным облигациям на БФБ в текущем году) на сумму примерно $81 млн. С момента первого выпуска облигаций SOCAR в 2016 году до настоящего времени SOCAR осуществил процентные платежи гражданам и инвесторам в размере $47,875 млн .

    "Зеленые" облигации SOCAR выпущены на 5-летний срок с годовой доходностью 6%. Облигации освобождены от всех налогов, купонные выплаты производятся раз в квартал, и к концу срока принесут держателям бумаг в общей сложности $60 млн дохода.

    Отметим, что официальную информацию об облигациях SOCAR можно получить только по номеру *1999, на веб-сайтах socarcapital.az, socaristiqraz.az, в центрах "ASAN xidmət" №1 и №5, а также в официально зарегистрированных в Азербайджане инвестиционных компаниях.

    SOCAR-ın "yaşıl" istiqrazlarının 2-ci faiz ödənişi edilib
    SOCAR makes second interest payment on green bonds totaling $3M

    Лента новостей