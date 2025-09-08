İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    SOCAR-ın "yaşıl" istiqrazlarının 2-ci faiz ödənişi edilib

    Maliyyə
    • 08 sentyabr, 2025
    • 14:24
    SOCAR-ın yaşıl istiqrazlarının 2-ci faiz ödənişi edilib

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "yaşıl" təyinatlı istiqrazları üzrə ikinci faiz ödənişi nəticəsində 3 milyon ABŞ dolları məbləğində vəsait  istiqraz sahiblərinin hesablarına  köçürülüb.

    Bu barədə "Report" "SOCAR Capital" şirkətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu ilin yanvarın 15-də ölkəmizin "yaşıl" enerji sahəsində atdığı  geniş və məqsədyönlü addımlara töhfə vermək məqsədilə SOCAR tərəfindən emissiya edilmiş "yaşıl" təyinatlı istiqrazlar investorların böyük marağına səbəb olub.

    Bu ilin martın 7-dən etibarən təkrar bazar əməliyyatlarına start verilən və daxili kapital bazarlarında növbəti dəfə böyük canlanmaya səbəb olan SOCAR-ın "yaşıl" istiqrazları ilə Bakı Fond Birjasında (BFB) bu günədək 16 milyon ABŞ dolları məbləğində 370-dən çox əqd bağlanıb.

    SOCAR-ın hazırda tədavüldə olan istiqrazları ilə Bakı Fond Birjasında təqribən 81 milyon ABŞ dolları məbləğində ticarət aparılıb. Bağlanan əqdlərin sayı 1 475-dir (BFB-də korporativ istiqrazlar üzrə baş tutan əqdlərin 53,5 %-ini təşkil edib). 

    Qeyd edək ki, SOCAR İstiqrazlarının ilk buraxılışından (2016) indiyədək SOCAR tərəfindən vətəndaşlara və investorlara 47 milyon 875 min ABŞ dolları məbləğində faiz ödənişi edilib.

    "ABB İnvest" investisiya şirkətinin marketmeykeri olduğu SOCAR-ın "yaşıl" təyinatlı istiqrazları illik 6% gəlirliliklə 5 illik müddətə buraxılıb. İstiqrazlar bütün vergilərdən azaddır, kupon ödənişləri hər 3 aydan bir ödənilir və müddətin sonunda sahiblərinə ümumilikdə 60 milyon ABŞ dolları gəlir qazandıracaq.

    Xatırladaq ki, SOCAR İstiqrazları ilə bağlı rəsmi məlumatları yalnız *1999 çağrı nömrəsi, socarcapital.az, socaristiqraz.az veb-saytları, 1 və 5 saylı "ASAN xidmət" mərkəzləri və ölkəmizdə rəsmi qeydiyyatdan keçmiş investisiya şirkətlərindən əldə etmək mümkündür.

    SOCAR yaşıl istiqraz istiqraz
    Произведена вторая купонная выплата по "зеленым" облигациям SOCAR
    SOCAR makes second interest payment on green bonds totaling $3M

    Son xəbərlər

    15:33

    Şadlıq saraylarından havaya atılan tullantıların növbəti monitorinqləri keçirilir

    Ekologiya
    15:31

    Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin həbsdə olan sabiq sədri özünü günahkar bilməyib

    Hadisə
    15:29

    Azərbaycanlı mütəxəssis: "Fernandu Santuşun millidən göndərilməsi Azərbaycan futbolunun xeyrinə olacaq"

    Futbol
    15:29

    Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin Döyüş Bayrağı haqqında Əsasnamə təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    15:26

    Nazir müavini: Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olması region ölkələrinə iqtisadi faydalar gətirəcək

    Xarici siyasət
    15:26

    Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının adı dəyişdirilib

    Maliyyə
    15:25

    İki ispan nazirin İsrailə girişinə qadağa qoyulub

    Digər ölkələr
    15:23

    IsDB Qrupunun illik toplantılarının Bakıda keçirilməsi ilə əlaqədar Təşkilat Komitəsi yaradılıb

    Daxili siyasət
    15:21
    Foto

    Növbəti köç karvanı Vəngli kəndinə çatıb, açarlar təqdim olunub – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti