    Произведена четвертая купонная выплата по зеленым облигациям SOCAR

    Финансы
    • 10 марта, 2026
    • 17:38
    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) произвела сегодня четвертую выплату процентов по зеленым облигациям.

    Как сообщили Report в SOCAR Capital, купонная выплата на общую сумму $3 млн уже переведена на счета держателей облигаций, а совокупный доход инвесторов вырос до $12 млн.

    Зеленые целевые облигации, эмитированные SOCAR 15 января 2025 года с целью внесения вклада в стратегию страны в области зеленой энергетики, вызвали большой интерес инвесторов.

    С 7 марта прошлого года, когда были запущены операции на вторичном рынке и в очередной раз вызвано оживление на внутренних рынках капитала, по зеленым облигациям SOCAR на Бакинской фондовой бирже (БФБ) до сегодняшнего дня заключено 447 сделок на сумму более $22 млн.

    Объем торгов по находящимся в настоящее время в обращении облигациям SOCAR на Бакинской фондовой бирже составляет $97,6 млн. Общее количество заключенных сделок составляет 1 620 (32,7% от сделок, совершенных по корпоративным облигациям на БФБ).

    С момента первого выпуска облигаций SOCAR в 2016 году до настоящего времени SOCAR осуществил процентные платежи гражданам и инвесторам в размере $56 млн 125 тыс.

    Зеленые облигации SOCAR выпущены на 5-летний срок с годовой доходностью 6%. Облигации освобождены от всех налогов, купонные выплаты производятся раз в квартал, и к концу срока принесут держателям бумаг в общей сложности $60 млн дохода.

    Отметим, что официальную информацию об облигациях SOCAR можно получить только по номеру *1999, на веб-сайтах socarcapital.az, socaristiqraz.az, в центрах ASAN xidmət №1 и №5, а также в официально зарегистрированных в Азербайджане инвестиционных компаниях.

    Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR Capital Купонные выплаты Зеленые облигации SOCAR
