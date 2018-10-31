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    Программа перехода к таргетированию инфляции будет завершена к концу года

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Финансовый сектор страны нуждается в важных реформах. Ценовая стабильность останется одной из главных целей ЦБА и в последующем периоде.

    Как сообщает Report, об этом заявил сегодня председатель ЦБА Эльман Рустамов на презентации "Государственной программы по расширению цифровых платежей в Азербайджанской Республике в 2018-2020 годах".

    По его словам, программа перехода к режиму таргетирования инфляции будет завершена к концу этого года.

    Э.Рустамов отметил, что одной из целей ЦБА является стимулирование активности отечественных финансовых рынков: "Программа реформ позволяет нам быть оптимистами. Мы уверены, что выполним все задачи".

    По его словам, Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham) сыграла роль в создании образцовой модели сотрудничества "государство-частный сектор".

    Он также назвал цифровизацию одним из важнейших показателей экономического развития: "Реализация этого проекта внесет значительный вклад в развитие экономики, а доля наличных платежей снизится".

    По словам главного банкира, экономические показатели в 4-ом квартале находятся в позитивной зоне: "Мы наблюдаем рост основных секторов экономики, а рост ненефтяного экспорта говорит о том, что работы в области диверсификации экономики приносят плоды. Макроэкономическая стабильность сохранится в ближайшие годы".

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