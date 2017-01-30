Прогноз: В первом квартале не ожидаются серьезные изменения в курсе доллара

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ На мировых валютных биржах в первом квартале 2017 года не ожидаются серьезные изменения в курсе доллара.

Как сообщает аналитическая группа Report, на двухдневном заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое начнется завтра, повышение учетной ставки не ожидается. По этой причине прогнозируется тенденция умеренного снижения курса доллара.

Сообщается, что после завершения заседания ФРС 1 февраля, руководитель организации Джанет Йеллен не будет проводить пресс-конференцию.

Аналитическая группа Report предполагает, что сигналов о серьезных изменениях в итоговом тексте заседания ФРС 1 февраля не будет. Повышение курса доллара будет в большей степени зависеть от политической проблемы в Европе, в частности от успеха политических партий, выступающих против Евросоюза, на выборах, которые пройдут в этом году в ряде стран. Так, в случае победы противников ЕС курс евро по отношению к доллару может резко упасть. В первом квартале ожидается колебание курса евро/доллар в диапазоне 1,06-1,08 USD/EUR.