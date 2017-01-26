Прогноз: В 2018 году евро может исчезнуть

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Евро может исчезнуть через полтора года. Как сообщает Report со ссылкой на BBC, с этим заявлением выступил вероятный посол США в ЕС, профессор Тед Маллок.

Он также сказал, что Великобритания могла бы заключить с США "удовлетворительный для обеих сторон" торговый договор в течение трех месяцев. По мнению Маллока, так называемый "чистый", или "жесткий", "брексит" был бы лучшим вариантом для Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может оказаться первым иностранным лидером, который встретится с новым американским президентом. Она отправляется в Вашингтон 27 января. Среди прочего, оба лидера обсудят возможность заключения торгового договора между США и Британией.

Кроме того, Маллок отметил, что результаты грядущих в этом году выборов в Нидерландах, Франции и Германии могут нанести серьезный удар по Европейскому союзу: "Лично я не уверен, что на свете будет существовать Европейский союз, с которым можно было бы проводить торговые переговоры".