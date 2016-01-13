​Прогноз: Сегодня нефть может подорожать

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Согласно опубликованным Американским институтом нефти (API) данным, за прошлую неделю запасы нефти в США снизились на 3,9 млн. баррелей. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют официальной еженедельной статистике Энергетической информационной администрации (EIA).

По данным API, запасы в нефтехранилищах Кушинга снизились на 300 тыс. баррелей, запасы бензина выросли на 7,04 млн. баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 3,67 млн. баррелей.

Аналитическая группа Report отмечает, что обнародование данных по нефтяным запасам США может привести к росту цен на нефть до 32-33 долларов/баррель. Однако в долгосрочной перспективе тенденция к падению нефтяных котировок продолжится, и цены установятся на минимальном уровне в диапазоне 23-28 долларов/баррель. В ближайшие годы прогнозируется колебание цен на нефть в диапазоне 20-50 долларов/баррель.