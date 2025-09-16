Прогноз роста поступлений в госбюджет Азербайджана от дорожного налога составит до 70%

В 2025 году доходы от дорожного налога в государственный бюджет Азербайджана составят 239,4 миллиона манатов, что соответствует 0,4% от общих бюджетных поступлений.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, показатель на 67,65% превышает утвержденный прогноз на 2025 год.

Из общей суммы поступлений от дорожного налога 191,4 млн манатов (79,95%) будет обеспечено Государственной налоговой службой при Министерстве экономики, а 48 млн манатов (20,05%) - Государственным таможенным комитетом. Эти показатели превышают утвержденный прогноз на 2025 год на 80,9% и 29,7% соответственно.

Напомним, что в следующем году доходы бюджета прогнозируются в размере 38 миллиардов 423 миллиона манатов, а расходы - 41 миллиард 548,6 миллиона манатов.