    Прогноз роста доходов госбюджета от налога с физлиц в Азербайджане превысит 29%

    Финансы
    • 16 сентября, 2025
    • 03:40
    Прогноз роста доходов госбюджета от налога с физлиц в Азербайджане превысит 29%

    Поступления от подоходного налога с физических лиц в государственный бюджет Азербайджана в 2026 году составит 2 миллиарда 566,8 миллиона манатов или 6,7% бюджетных доходов.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на данные Министерства финансов "О предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2026 год".

    Согласно информации, это на 29,05% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2025 год.

    Напомним, что в следующем году доходы бюджета прогнозируются в размере 38 миллиардов 423 миллиона манатов, а расходы - 41 миллиард 548,6 миллиона манатов.

