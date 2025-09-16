Прогноз роста доходов госбюджета от налога с физлиц в Азербайджане превысит 29%

Поступления от подоходного налога с физических лиц в государственный бюджет Азербайджана в 2026 году составит 2 миллиарда 566,8 миллиона манатов или 6,7% бюджетных доходов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на данные Министерства финансов "О предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2026 год".

Согласно информации, это на 29,05% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2025 год.

Напомним, что в следующем году доходы бюджета прогнозируются в размере 38 миллиардов 423 миллиона манатов, а расходы - 41 миллиард 548,6 миллиона манатов.