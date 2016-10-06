Прогноз: При нефтяных ценах выше 40 долларов за баррель валютные резервы Азербайджана увеличатся

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Если цены на нефть на мировом рынке сохранятся выше отметки 40 долларов за баррель, в 2017 году валютные резервы Азербайджана увеличатся.

Как сообщили Report в Центробанке Азербайджана, с учетом трансферта в размере 6,1 млрд. долларов, заложенного в проекте госбюджета на следующий год, и нефтяных цен выше отметки 40 долларов за баррель, валютные резервы продолжат расти.

Отметим, что совокупные валютные резервы Азербайджана в начале года составили 38 590,8 млн. долларов. По итогам первого полугодия, их объем достиг 43 686,5 млн. долларов. Таким образом, за этот период прирост составил 5 095,7 млн. долларов или 13,2%.