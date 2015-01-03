Прогноз главы ЕЦБ Драги уронил евро

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Евро опустился до самого низкого уровня по отношению к доллару за четыре года после прогноза главы Европейского центрального банка Марио Драги о падении цен.

В интервью немецкой газете Handelsblatt, М.Драги сказал, что в еврозоне увеличился риск дефляции, или падения цен.

Финансовые рынки увидели в этих словах указание на то, что ЕЦБ готов прибегнуть к политике стимулирования, известной как количественное смягчение, когда центральный банк впрыскивает определенное количество денег в экономику.

Report со ссылкой на Би-би-си отмечает, что ожидается, что на следующей неделе будут обнародованы данные, которые покажут, что в декабре цены упали во многих странах еврозоны.