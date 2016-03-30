Прогноз: ​Доллар будет стремительно падать

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Во время своего вчерашнего выступления председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен предупредила об "очень осторожном" повышении учетной ставки.

Как сообщает Report, это заявление привело к ослаблению доллара. Так, доллар по сравнению с евро подешевел на 1,2% до уровня 1,1303.

Отметим, что за последнюю неделю чиновники ФРС отметили возможность повышения учетной ставки на одном из заседаний, запланированных на апрель или июнь. На вчерашнем заседании инвесторы ожидали заявлений Дж.Йеллен в этом направлении, однако руководитель ФРС продемонстрировала осторожную позицию. Она порекомендовала обратить внимание на существующую низкую инфляцию в США, неопределенность в китайской экономике, на конъюнктуру глобальной экономики и разносторонние экономические показатели, обнародованные в США. Наряду с этим, Дж.Йеллен отметила, что по причине снижения активности на рынке труда может возникнуть циклическая депрессия.

Аналитическая группа Report сообщает, что в случае, если показатели активности рынка труда, которые будут обнародованы в США в пятницу, будут близкими к прогнозируемым показателям или ниже их, ожидается стремительное падение доллара. В ближайшие 2-3 месяца прогнозируется повышение курса USD/EUR до 1,20-1,22. В этом случае курс AZN/USD может повыситься до 1,35-1,40, а стоимость нефти - до 50 долларов/баррель.