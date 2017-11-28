Прогноз: Через год биткоин может стоить 40 000 долларов

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Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Биткоин может стоить 40 000 долларов к концу 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом заявил в интервью CNBC инвестор-гуру Майк Новограц.

Новограц, держащий около 20-30% своего состояния в криптовалютах и покупавший биткоин по 50 долларов, а эфириум по 0,30 доллара, вновь повысил прогнозы по этим активам. Ранее, 10 октября, когда биткоин стоил чуть меньше 5 000 долларов, Новограц сообщил, что эта криптовалюта достигнет 10 000 в следующие 6-10 месяцев.

"Цена эфириума к этому времени вполне сможет утроиться. В индустрию приходят большие деньги со всего мира. Эти криптовалюты - просто мечта спекулянта, так как рост спроса на них не влечет роста предложения, как, например, в случае с сырьем. Именно из-за отсутствия адекватного предложения каждый всплеск спроса провоцирует прыжок цен. Впрочем, мы увидим и 50-процентные коррекции".

По прогнозу господина Новограца, к концу следующего года общая капитализация всех криптовалют может вырасти с текущих 300 млрд до 2 трлн долларов.

Напомним, что сейчас биткоин стоит 9 900, эфириум – 475 долларов.