Прогноз: Биткоин останется стабильным, а другие криптовалюты подорожают

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Капитализация глобального рынка криптовалюты превысила 500 млрд долларов, достигнув нового исторического рекорда.

Как сообщает Report со ссылкой на Coinmarketcap.com, драйвером роста стало сегодня подорожание многих криптовалют с малой капитализацией. Следует отметить, что волатильность биткоина минимизировалась после начала торгов фьючерсами на биткоин на Чикагской фондовой бирже 10 декабря, а его цена стабилизировалась в диапазоне 16-18 тыс. долларов. По этой причине спекулятивные сделки распространились на другие криптовалюты.

Вчера Litecoin вырос почти на 80%, а сегодня Ripple подорожал примерно на 75%. Второй по объему капитализации Etherium вырос на 27%.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что цена биткоина останется стабильной в ближайшие один-два месяца, а другие криптовалюты будут дорожать.

Напомним, что в общей сложности в мире имеется 7 368 рынков криптовалют, на которых обращается 1 349 видов криптовалют.