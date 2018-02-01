Прогноз: Биткоин будет стоить 100 долларов

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Через десять лет биткоин скорее будет стоить 100 долларов, чем 100 тысяч.

Как сообщает Report со ссылкой на Expert, об этом сказал в интервью Business Insider в Давосе профессор Гарвардского университета, известный американский экономист Кеннет Рогофф, который ранее работал главным экономистом МВФ и входил в Совет управляющих ФРС.

"Едва ли он упадет до нуля, потому что обязательно найдутся страны, типа Северной Кореи или даже России, которые могут сказать: "Вы наложили на нас финансовые санкции, поэтому мы позволим людям отмывать деньги". Поэтому я не думаю, что они совсем исчезнут. По-моему, ими начнет пользоваться правительство. Однако в больших старых странах они станут легальными в банках и ритейловых транзакциях только в том случае, если потеряют анонимность. Что касается конкретно биткоина, то, конечно, любопытно, как много он забирает энергии, но главная проблема не в затратах электроэнергии, а в анонимности", - сказал аналитик.

По его мнению, власти будут играть очень большую роль в регулировании биткиона: "Мы увидим новое поколение, которое привыкло к транзакциям, но не к анонимным транзакциям. Замена всевозможных банковских карт и наличности укрепляет безопасность электронных переводов. Думаю, в этой области очень много идей".

Рогофф напомнил, что частный сектор придумал и металлические, и бумажные деньги, после чего власти занялись их регулированием. "Нет причин думать, что с криптовалютами будет по-другому. Когда речь заходит о монетарной системе, правила придумывает правительство", - заключил он.