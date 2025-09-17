Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Профицит в балансе транспортных услуг Азербайджана в I полугодии составил $856 млн

    Финансы
    • 17 сентября, 2025
    • 11:57
    В первой половине этого года баланс транспортных услуг Азербайджана продемонстрировал профицит примерно в $856 млн.

    Как сообщает Report, об этом на брифинге в ЦБА заявил директор департамента статистики учреждения Самир Насиров.

    Он отметил, что этот показатель сформировался в основном за счет доходов от транзитных перевозок, воздушного транспорта и пассажирских перевозок.

    ЦБА транспортные услуги профицит
    Azərbaycanın nəqliyyat xidmətləri balansında I yarımildə 856 milyon dollar profisit olub
    Azerbaijan's transport services balance shows $856 million surplus in H1

