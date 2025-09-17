Профицит в балансе транспортных услуг Азербайджана в I полугодии составил $856 млн

В первой половине этого года баланс транспортных услуг Азербайджана продемонстрировал профицит примерно в $856 млн.

Как сообщает Report, об этом на брифинге в ЦБА заявил директор департамента статистики учреждения Самир Насиров.

Он отметил, что этот показатель сформировался в основном за счет доходов от транзитных перевозок, воздушного транспорта и пассажирских перевозок.