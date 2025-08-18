Профицит торгового баланса Евросоюза в июне резко сократился

Профицит баланса внешней торговли Евросоюза в июне упал до 8 млрд евро по сравнению с 13 млрд евро в мае и 20,3 млрд евро годом ранее на фоне сокращения экспорта в США и Китай.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Eurostat.

Общий объем экспорта из ЕС остался на уровне предыдущего года (213,7 млрд евро), импорт увеличился на 6,4%, до 205,7 млрд евро.

Экспорт в США сократился на 10,3%, до минимальных с конца 2023 года 40,2 млрд евро. Поставки в Китай уменьшились на 10,3%, в Японию - на 6,5%, в Индию - на 5,4%, в Бразилию - на 4,9%. В то же время вырос экспорт в Великобританию, Швейцарию, Турцию, Норвегию и Южную Корею.

Импорт из США в июне увеличился на 16,4%, до 30,6 млрд евро. Импорт из Китая вырос на 16,7%, из Великобритании - снизился на 3,5%.

Профицит торгового баланса еврозоны в июне уменьшился до 7 млрд евро по сравнению с 16,5 млрд евро в мае и 20,7 млрд евро в июне 2024 года, отмечает Eurostat. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал, что июньский профицит составит 13 млрд евро.

Объем экспорта из еврозоны повысился на 0,4% в годовом выражении, до 237,2 млрд евро, импорт вырос на 6,8%, до 230,2 млрд евро.