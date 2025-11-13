Профицит сводного бюджета Азербайджана за 10 месяцев превысил 8 млрд манатов

Доходы сводного бюджета Азербайджана за январь-октябрь 2025 года составили 40 млрд 960,7 млн манатов, плановое задание перевыполнено на 10,7%.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

Расходы сводного госбюджета за 10 месяцев составили 32 млрд 691,7 млн манатов, что на 2,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

В результате, в сводном бюджете образовался профицит в размере 8 млрд 269 млн манатов или 6,36% ВВП прогнозируемого по итогам 2025 года (129,9 млрд манатов).