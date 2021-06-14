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Профицит счета текущих операций сократился на 3%

Профицит счета текущих операций сократился на 3% Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в первом квартале составил 627,7 млн долларов США.
Финансы
14 июня 2021 г. 13:23
Профицит счета текущих операций сократился на 3%

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в первом квартале составил 627,7 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это на 2,9% меньше аналогичного показателя прошлого года.

Профицит сформирован за счет профицита внешнеторгового баланса в размере 1 548,8 млн долларов (-17,3%), дефицита баланса услуг в размере 818,2 млн долларов (-1%), дефицита баланса первичных доходов в размере 200,1 млн долларов (меньше в 2,3 раза) и профицита баланса вторичных доходов в размере 97,2 млн долларов США (больше на 72%).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın cari əməliyyatlar balansının qalığı 3% azalıb

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