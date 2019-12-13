Профицит платежного баланса увеличился на 14%

Профицит платежного баланса Азербайджана в январе-сентябре этого года составил 4 166,8 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 13,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост произошел в основном, за счет высоких цен на нефть на мировых рынках, а также позитивных тенденций на счете текущих операций.

Общий профицит сформирован за счет профицита счета текущих операций в размере 4 003 млн долларов (-21,3%), дефицита счета капитала в размере 3,7 млн долларов (профицит годом ранее), профицита финансового счета в размере 339,9 млн долларов (-86,2%), профицита по балансирующей статье в размере 507,4 млн долларов (-51,15%).