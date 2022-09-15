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Профицит платежного баланса Азербайджана вырос почти в четыре раза

Профицит платежного баланса Азербайджана вырос почти в четыре раза Общий профицит платежного баланса Азербайджана в первом полугодии текущего года составил 4 633,5 млн долларов США.
Финансы
15 сентября 2022 г. 15:40
Профицит платежного баланса Азербайджана вырос почти в четыре раза

Общий профицит платежного баланса Азербайджана в первом полугодии текущего года составил 4 633,5 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общий профицит сформирован за счет профицита счета текущих операций в размере 10 330,9 млн долларов (рост в 5,5 раза), дефицита счета капитала - 0,1 млн долларов (рост в 46 раз), дефицита финансового счета - 5 298,1 млн долларов (рост в 9,2 раза), дефицита по балансирующей статье - 399,2 млн долларов (рост в 11,7 раза).

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