Профицит платежного баланса Азербайджана превысил 3 млрд долларов

В 2021 году профицит платежного баланса Азербайджана составил 3 081,4 млн долларов США.

В 2021 году профицит платежного баланса Азербайджана составил 3 081,4 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, в то же время в аналогичном периоде 2020 года образовался дефицит в 1 987,7 млн долларов.

Общий профицит сформирован за счет профицита счета текущих операций в размере 8 291,6 млн долларов (дефицит годом ранее), профицита счета капитала в размере 4,2 млн долларов (- 43,25%), дефицита финансового счета в размере 5 052,4 млн долларов (рост в 2,1 раза), дефицита по балансирующей статье в размере 153,6 млн долларов США (профицит годом ранее).