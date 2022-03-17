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Профицит платежного баланса Азербайджана превысил 3 млрд долларов

Профицит платежного баланса Азербайджана превысил 3 млрд долларов В 2021 году профицит платежного баланса Азербайджана составил 3 081,4 млн долларов США.
Финансы
17 марта 2022 г. 10:15
Профицит платежного баланса Азербайджана превысил 3 млрд долларов

В 2021 году профицит платежного баланса Азербайджана составил 3 081,4 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, в то же время в аналогичном периоде 2020 года образовался дефицит в 1 987,7 млн долларов.

Общий профицит сформирован за счет профицита счета текущих операций в размере 8 291,6 млн долларов (дефицит годом ранее), профицита счета капитала в размере 4,2 млн долларов (- 43,25%), дефицита финансового счета в размере 5 052,4 млн долларов (рост в 2,1 раза), дефицита по балансирующей статье в размере 153,6 млн долларов США (профицит годом ранее).

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Версия на английском языке Surplus in Azerbaijan’s BoP exceeds $3B 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın tədiyyə balansında ötən il 3 milyard dollardan çox qalıq olub

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