    Профицит государственного бюджета Азербайджана вырос почти на 42%

    Финансы
    • 02 сентября, 2025
    • 12:06
    За январь-август текущего года доходы государственного бюджета Азербайджана составили 26 млрд 359,4 млн манатов, а расходы - 22 млрд 308 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, эти показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 4,5% по доходам и сократились на 0,2% по расходам.

    Доходы бюджета превысили прогнозные показатели на 2,7%, в то время как расходы оказались на 6% ниже запланированных.

    В результате за 8 месяцев в бюджете образовался профицит в размере 4 млрд 51,4 млн манатов, что на 41,6% больше, чем год назад.

    Азербайджанская версия
    Azərbaycanın dövlət büdcəsinin profisiti 42 %-ə yaxın artıb

    Лента новостей