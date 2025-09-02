Профицит государственного бюджета Азербайджана вырос почти на 42%
За январь-август текущего года доходы государственного бюджета Азербайджана составили 26 млрд 359,4 млн манатов, а расходы - 22 млрд 308 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, эти показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 4,5% по доходам и сократились на 0,2% по расходам.
Доходы бюджета превысили прогнозные показатели на 2,7%, в то время как расходы оказались на 6% ниже запланированных.
В результате за 8 месяцев в бюджете образовался профицит в размере 4 млрд 51,4 млн манатов, что на 41,6% больше, чем год назад.
