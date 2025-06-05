Профицит госбюджета Азербайджана вырос на 36%

Доходы государственного бюджета Азербайджана в январе-мае этого года составили 17 млрд 138 млн манатов, а расходы - 13 млрд 691,8 млн манатов, что соответственно на 7,1% и 1,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Доходы государственного бюджета Азербайджана в январе-мае этого года составили 17 млрд 138 млн манатов, а расходы - 13 млрд 691,8 млн манатов, что соответственно на 7,1% и 1,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Доходы бюджета исполнены на 3,9% выше прогноза, а расходы бюджета - на 3,5% ниже прогноза.

В итоге за 5 месяцев в бюджете образовался профицит в размере 3 млрд 446,2 млн манатов, что на 36,05% больше, чем год назад.